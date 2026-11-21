Близько 80% своїх втрат в зоні відповідальності 66 ОМБр російські окупаційні війська зазнають під час спроб форсувати річку Чорний Жеребець. Там вдається ефективно вибивати окупантів на підступах до води, де фактично діє суцільна кілзона.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник 66 ОМБр імені Святослава Хороброго Василь Денисюк. За його словами, ситуація в зоні відповідальності бригади залишається напруженою, а противник не припиняє штурмові дії, підтягуючи додаткові сили з інших напрямків.

Що відбувається біля ріки Чорний Жеребець?

Як наголосив Денисюк, фактично зараз ріка стала великою кілзоною, де виявляють значну кількість особового складу ворога. Їх успішно знищують.

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Всі нечисленні мости та переправи перебувають під повним вогневим контролем розвідки, артилерії та ударних БпЛА українських захисників. При цьому окупанти намагаються долати воду навіть уплав, попри низьку температуру.

Близько 80% втрат сьогодні противник зазнає саме намагаючись подолати річку. Не так багато безпосередньо на лінії бойового зіткнення, оскільки більшість груп туди навіть не можуть дістатися,

– підкреслив військовий.

Військовий розповів про те, яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться відео 24 Каналу

Вже зараз на фронті фактично не залишилося "зеленки". Тому ворог намагається пересуватися під туманами та дощами, коли складніше працювати дронами. Відомо, що ворогу наказали повернути втрачені території під час операції "Вівальді", тому штурми триватимуть. Натомість небойові втрати ворога від обморожень та браку забезпечення взимку лише зростатимуть.

Нагадаємо, у жовтні бійці 63 ОМБр провели дводенну операцію з евакуації 8 цивільних в Лимані. Відомо, що під час атаки ворожого FPV-дрона один із воїнів прикрив людей собою та зазнав важкого поранення.