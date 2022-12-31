ЗСУ "задвохсотили" ще понад 700 окупантів: втрати ворога станом на 31 грудня

Російська армія зазнає шалених втрат в Україні. Під кінець року кількість ліквідованих окупантів сягнула 105 960 осіб.

За минулу добу українські захисники "задвохсотили" ще 710 окупантів. Крім того, ЗСУ "мінуснули" чимало техніки ворога.

Важливо Майже 800 окупантів за добу: чому збільшились втрати ворога

Інші втрати ворога станом на 31 грудня

Танків – 3029 (+3),

бойових броньованих машин – 6075 (+16),

артилерійських систем – 2016 (+6),

РСЗВ – 423 (+0),

засобів ППО – 213 (+1),

літаків – 283 (+0),

гелікоптерів – 269 (+1),

крилатих ракет – 711 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24),

спеціальної техніки – 180.



Актуальні втрати російських окупантів / фото Генштаб ЗСУ

Втрати росіян блискавично зростають

Нещодавно військовий аналітик Олексій Гетьман розповів, що великі втрати росіян пов’язані з тим, що вони намагаються вести активні бойові дії в районі Бахмута та під Запоріжжям. До того ж окупанти починають активно залучати "свіжомобілізованих" осіб.

Також причиною великих втрат загарбників аналітик вважає те, що недосвідчених вояків намагаються кинути в атаку.