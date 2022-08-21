Знищено склади боєприпасів ворога у Чорнобаївці та Старицях: головне про бої на Півдні

Українські захисники 20 серпня завдали окупантам чергових нищівних втрат. Зокрема, вони спопелили російські склади боєприпасів у Чорнобаївці та Старицях.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що 20 серпня ситуація в регіоні залишалася складною та напруженою. Однак вона досі перебуває під контролем сил оборони.

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Окупанти атакують позиції ЗСУ та населені пункти

Захисники розповіли, що суттєвих змін у складі та положенні окупаційних військ не було. За добу росіяни тричі намагалися провести штурм з Олександрівки в напрямку Таврійського. Ворожа операція відбувалася силами мотострілецької роти за підтримки 3 танків. Успіхом вона не завершилася.

Окрім цього, російська штурмова авіація та гелікоптери 9 разів атакували позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення. На щастя, ці обстріли минули без втрат для захисників.

Також окупанти випустили ракету типу "Калібр" по Вознесенську. Внаслідок цього зазнали поранень 14 мирних жителів, серед були й діти. Усі постраждалі мають травми середнього та важкого ступеня.

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Захисники знищили чергові ворожі склади

Загалом українська авіація за добу завдала 5 ударів по скупченнях окупантів та їхньому озброєнні й техніці. Своєю чергою, бійці ракетно-артилерійських підрозділів виконали понад 230 вогневих завдань. Зокрема, вони:

вразили командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ої десантно-штурмової дивізії,

знищили склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.

Підтверджені втрати окупантів на Півдні за добу становлять:

75 загарбників,

корпусна самохідна гармата "Гіацинт-С",

2 ворожі танки Т-72,

6 одиниць броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога наразі встановлюють.

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