"Мінус" 860 окупантів та майже 150 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 7 січня

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу й завдавати йому колосальних втрат. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 860 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 364 730 особового складу. Разом з тим, варто додати, що втрати ворога можуть бути значно більшими, адже підрахувати точну кількість загиблих в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат Росії

Від 24 лютого 2022 року втрати окупантів сягають:

особового складу – близько 364 730 (+860) осіб,

танків – 6 022 (+4),

бойових броньованих машин – 11 180 (+22),

артилерійських систем – 8 653 (+36),

РСЗВ – 951 (+1),

засоби ППО – 637 (+4),

літаків – 329 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 811 (+24),

крилаті ракети – 1 786 (+0),

кораблі /катери – 23 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 523 (+45),

спеціальна техніка – 1327 (+10).



Втрати ворога на 7 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, підрозділи ракетних військ протягом доби уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів.

Яка ситуація на фронті