"Мінус" 860 окупантів та майже 150 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 7 січня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу й завдавати йому колосальних втрат. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 860 окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 364 730 особового складу. Разом з тим, варто додати, що втрати ворога можуть бути значно більшими, адже підрахувати точну кількість загиблих в умовах активних бойових дій дуже складно.
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Актуальна статистика втрат Росії
Від 24 лютого 2022 року втрати окупантів сягають:
- особового складу – близько 364 730 (+860) осіб,
- танків – 6 022 (+4),
- бойових броньованих машин – 11 180 (+22),
- артилерійських систем – 8 653 (+36),
- РСЗВ – 951 (+1),
- засоби ППО – 637 (+4),
- літаків – 329 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 811 (+24),
- крилаті ракети – 1 786 (+0),
- кораблі /катери – 23 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 523 (+45),
- спеціальна техніка – 1327 (+10).
Втрати ворога на 7 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Окрім того, підрозділи ракетних військ протягом доби уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів.
Яка ситуація на фронті
- Запеклі бої тривають на Сході та Півдні України. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень.
- Не полишає ворог спроб оточити Авдіївку. На цій ділянці фронту фіксують найбільшу кількість атак окупантів.
- Разом з тим, менше штурмів стало на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Водночас, на Лиманському та Шахтарському – окупанти не проводять наступальних дій чи штурмів.
- На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 18 безрезультатних штурмових дій на позиції Сил оборони.