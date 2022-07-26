На Харківському напрямку ЗСУ знищили польовий склад ворога: ефектне відео

У знищенні росіян ЗСУ немає рівних. Воно й не дивно, бо ті прийшли на нашу землю вбивати наших людей і трощити все на своєму шляху.

Завдяки західній зброї, яка надходить на фронт, нашим воїнам стало легше ліквідовувати ворога. Вони влучно стріляють і підривають склади окупантів та командні пункти.

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У росіян мінус ще один склад

У ЗСУ похвалились, що на Харківському напрямку знищили черговий польовий склад боєкомплектів ворога. Разом із ним ліквідували й самих окупантів.

Слідкуйте за нашими новинами. Інформація буде поступово оновлюватись,

– інтригують в ЗСУ.

Також там показали просто неймовірне відео з "феєрверку" окупантів.

Як детонує ворожий склад: дивіться відео

Втрати ворога

ЗСУ нищать склади ворога, техніку та самих окупантів на нашій землі. Щодня їхня кількість зростає. На 26 липня Генштаб повідомив, що вже вдалось ліквідувати 39 870 окупантів. Також знищили 1737 танків і 3959 одиниць броньованих машин ворога. Втрати іншої техніки також "зашкалюють".

А ліквідація складів ворожого озброєння на Херсонщині просто масштабна. Там щось горить і зривається ледь не кожного дня. Зокрема, Збройні Сили України завдавали удару по складу ворога в тимчасово окупованій Новій Каховці. Також нашим військовим вдалося знищити ворожу базу в Бериславі й це робота тільки одного дня.

А ще бійці 112 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ разом із артилеристами з іншого підрозділу ЗСУ знищили на Слобожанщині ворожий склад з боєприпасами й окупантів. Крім того, часто тепер "бавовна" й на складах ворога в окупованому Донбасі.

Як українські морпіхи б'ють ворога: дивіться відео