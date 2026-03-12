Мінус С-300 та склади боєприпасів: ЗСУ вгатили по окупантах

ЗСУ 11 та 12 березня провели успішну операцію по ліквідації ворожих сил . На тимчасово окупованих територіях українські військові знищили техніку та склади окупантів.

Українські військові били по логістиці окупантів, масштаби збитків уточнюються. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про операцію ЗСУ?

В ніч на 12 березня українську військові знищили ЗРК С-300В у районі Боровеньок Луганської області. Також було уражено ворожий командно-спостережний пункт на запорізькому напрямку.

На Луганщині Сили оборони також підірвали склад боєприпасів, технічних засобів та ешелон з пально-мастильними матеріалами росіян.

На тимчасово окупованій території Криму ЗСУ вгатили по радіолокаційній станції ЗРК С-300. Вибухи тоді прогриміли в Севастополі.

Також внаслідок влучання по складах росіян на Донеччині, було знищено близько 6000 ворожих боєприпасів.

В Генштабі зазначили, що такі операції сильно деморалізують російських військових, знижуючи спроможність щодо забезпечення та будь-яких штурмових дій.

