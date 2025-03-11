11 березня, 07:07
За добу ЗСУ ліквідували 1300 окупантів: втрати ворога на 11 березня
Основні тези
- Цієї доби було ліквідовано 1300 окупантів, є значні втрати ворога у техніці та живій силі.
- Український МіГ-29 знищив ангар з російською технікою та особовим складом у населеному пункті Тьоткіно на Курщині.
Російські наступальні операції даються їй ціною тисяч загиблих і поранених щодня. Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу, суттєво виснажуючи його сили.
Цієї доби було ліквідовано 1300 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати ворога станом на 11 березня
З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну вона втратила:
- особового складу – 887 620 (+1300),
- танків – 10 303 (+11),
- бойових броньованих машин – 21 423 (+23),
- артилерійських систем – 24 346 (+75),
- РСЗВ – 1 313 (+2),
- засобів ППО – 1 103 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28 801 (+198),
- крилатих ракет – 3 121 (+1),
- кораблів та катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 205 (+134),
- спеціальної техніки – 3 775 (+2).
Втрати росіян станом на 11 березня / Інфографіка Генштабу
Нагадаємо, український МіГ-29 знищив ангар з російською технікою та особовим складом у населеному пункті Тьоткіно на Курщині. Там зберігалися кілька БТР та ББМ.