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24 Канал Новини України За добу ЗСУ ліквідували 1300 окупантів: втрати ворога на 11 березня
11 березня, 07:07
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За добу ЗСУ ліквідували 1300 окупантів: втрати ворога на 11 березня

Сергій Попович
Основні тези
  • Цієї доби було ліквідовано 1300 окупантів, є значні втрати ворога у техніці та живій силі.
  • Український МіГ-29 знищив ангар з російською технікою та особовим складом у населеному пункті Тьоткіно на Курщині.

Російські наступальні операції даються їй ціною тисяч загиблих і поранених щодня. Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу, суттєво виснажуючи його сили.

Цієї доби було ліквідовано 1300 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати ворога станом на 11 березня

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну вона втратила:

  • особового складу – 887 620 (+1300),
  • танків – 10 303 (+11),
  • бойових броньованих машин – 21 423 (+23),
  • артилерійських систем – 24 346 (+75),
  • РСЗВ – 1 313 (+2),
  • засобів ППО – 1 103 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28 801 (+198),
  • крилатих ракет – 3 121 (+1),
  • кораблів та катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 205 (+134),
  • спеціальної техніки – 3 775 (+2).


Втрати росіян станом на 11 березня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, український МіГ-29 знищив ангар з російською технікою та особовим складом у населеному пункті Тьоткіно на Курщині. Там зберігалися кілька БТР та ББМ.