Ліквідовано ще 1070 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати Росії на 13 травня

Українські захисники мужньо відбивають ворожі атаки вздовж усієї лінії фронту, змушуючи противника заплатити за агресію. Втрати Росії у війні в Україні вже перевищують 960 тисяч загиблих і поранених.

Нещодавно група Сил спеціальних операцій ЗСУ знищила 8 російських штурмовиків у ворожому тилу, передає 24 Канал. Дивіться також Будемо гнати ворога, – генерал армії сказав, що може повністю змінити оборонну стратегію України Які втрати у ворога на 13 травня 2025 року Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила: особового складу – близько 968130 (+1070) осіб;

танків – 10802 (+2),

бойових броньованих машин – 22487 (+14),

артилерійських систем – 27780 (+62),

РСЗВ – 1381 (+0),

засоби ППО – 1162 (+0),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35778 (+100),

крилаті ракети – 3197 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 48256 (+138),

спеціальна техніка – 3884 (+0) Втрати росіян на 13 травня 2025 року / Фото Генштаб