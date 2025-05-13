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24 Канал Новини України Ліквідовано ще 1070 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати Росії на 13 травня
13 травня, 07:27
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Ліквідовано ще 1070 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати Росії на 13 травня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • На 13 травня 2025 року втрати Росії у війні в Україні становлять близько 968130 загиблими і пораненими.
  • Окупанти за останню добу втратили 2 танки, 14 ББМ та 62 артилерійські системи.

Українські захисники мужньо відбивають ворожі атаки вздовж усієї лінії фронту, змушуючи противника заплатити за агресію. Втрати Росії у війні в Україні вже перевищують 960 тисяч загиблих і поранених.

Нещодавно група Сил спеціальних операцій ЗСУ знищила 8 російських штурмовиків у ворожому тилу, передає 24 Канал.

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Які втрати у ворога на 13 травня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 968130 (+1070) осіб;
  • танків – 10802 (+2),
  • бойових броньованих машин – 22487 (+14),
  • артилерійських систем – 27780 (+62),
  • РСЗВ – 1381 (+0),
  • засоби ППО – 1162 (+0),
  • літаків – 372 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35778 (+100),
  • крилаті ракети – 3197 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48256 (+138),
  • спеціальна техніка – 3884 (+0)

Втрати росіян на 13 травня 2025 року / Фото Генштаб