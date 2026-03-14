Відмінусовано велику кількість окупантів з технікою: втрати Росії на 14 березня
- Станом на 14 березня 2026 року Росія втратила близько 1 278 430 осіб та 11 777 танків.
- Втрати ворога також охоплюють 38 421 артилерійську систему та 177 286 безпілотників.
Втрати ворога у війні зростають щодня. Українські захисники змушують росіян платити дорогу ціну за агресію.
За словами головкома Олександра Сирського, вже протягом 3 місяців втрати окупантів перевищують кількість залучених новобранців.
Скільки окупантів та техніки ліквідовано на 14 березня 2026 рік?
За даними Генштаба, початку повномасштабного вторгнення станом на 14 березня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 278 430 (+810) осіб;
- танків – 11 777 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 212 (+10);
- артилерійських систем – 38 421 (+52);
- РСЗВ – 1 686 (+1);
- засоби ППО – 1 332 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 177 286 (+2 147);
- крилаті ракети – 4 403 (+0);
- кораблі / катери – 31 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 403 (+180);
- спеціальна техніка – 4 088 (+0).
Втрати Росії на 14 березня 2026 рік / Фото Генштаб
Що відомо про зростання втрат окупантів?
Командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї ОМБр Михайло Трач пояснив, що взимку сніг, мороз і дощ ускладнювали спостереження за ворогом. Через погану погоду та обмежену аеророзвідку російські підрозділи могли непомітно переміщуватися і застосовувати тактику "просочування". За його словами, більшість просувань росіян відбувалася саме під прикриттям негоди.
Водночас із потеплінням ситуація змінюється: українські військові краще бачать противника і можуть ефективніше його знищувати. Хоча ворог має перевагу в живій силі, у хорошу погоду це призводить до великих втрат. Навіть російські блогери визнають, що просування окупантів дається їм дуже дорогою ціною.
За словами головкома Сирського, російська армія щодня втрачала близько 1031 особи протягом усієї зими 2025 – 2026 років. Загалом за зиму ліквідовано або поранено 92 850 військових.
Нещодавно українська розвідка здобула секретні документи, у яких міститься російська оцінка втрат на полі бою. Противник визнає, що зі 100% втрат – 62% – це убиті й 38% – поранені. У закритих офіційних доповідях росіяни вказують рівень своїх безповоротних втрат у 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених.