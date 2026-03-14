Відмінусовано велику кількість окупантів з технікою: втрати Росії на 14 березня

За словами головкома Олександра Сирського, вже протягом 3 місяців втрати окупантів перевищують кількість залучених новобранців.

За даними Генштаба, початку повномасштабного вторгнення станом на 14 березня 2026 рік Росія втратила:

Втрати Росії на 14 березня 2026 рік / Фото Генштаб

Командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї ОМБр Михайло Трач пояснив, що взимку сніг, мороз і дощ ускладнювали спостереження за ворогом. Через погану погоду та обмежену аеророзвідку російські підрозділи могли непомітно переміщуватися і застосовувати тактику "просочування". За його словами, більшість просувань росіян відбувалася саме під прикриттям негоди.

Водночас із потеплінням ситуація змінюється: українські військові краще бачать противника і можуть ефективніше його знищувати. Хоча ворог має перевагу в живій силі, у хорошу погоду це призводить до великих втрат. Навіть російські блогери визнають, що просування окупантів дається їм дуже дорогою ціною.

За словами головкома Сирського, російська армія щодня втрачала близько 1031 особи протягом усієї зими 2025 – 2026 років. Загалом за зиму ліквідовано або поранено 92 850 військових.