ЗСУ ліквідували ще 1180 окупантів і 59 артилерійських систем: втрати ворога на 15 лютого

Росія продовжує атакувати українські міста та села. Однак, Сили оборони завдають значних втрат противнику.

Лише за минулу добу українські воїни ліквідували 1180 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати росіян у війні з Україною

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – 856 660 (+1180);

танків – 10 068 (+11);

бойових броньованих машин – 20 927 (+17);

артилерійських систем – 23 174 (+59);

РСЗВ – 1283 (+1);

засобів ППО – 1 067 (+1);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25 341 (+117) ;

крилатих ракет – 3 063 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 37 379 (+127);

спеціальної техніки – 3 747 (+2).

Втрати росіян на 15 лютого / Інфографіка Генштабу