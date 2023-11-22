ЗСУ "розфасували" у чорні мішки 850 окупантів та знищили 7 танків: ворожі втрати на 22 листопада
22 листопада 2023, 07:54Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Вже 636 днів українські захисники протистоять російських окупантам, завдаючи їм втрат у техніці і живій силі. За минулу добу Силам оборони вдалося ліквідувати сотні окупантів і десятки одиниць техніки.
Наші захисники "відмінусували" ще 850 окупантів, 7 танків, 17 артилерійських систем, одну "пе-ве-о" та багато іншого.
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Які втрати в агресора
- особового складу – близько 320670 (+850) осіб
- танків – 5446 (+7)
- бойових броньованих машин – 10188 (+14)
- артилерійських систем – 7769 (+17)
- РСЗВ – 899 (+0)
- засоби ППО – 589 (+1)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5784 (+13)
- крилаті ракети – 1564 (+0)
- кораблі /катери – 2 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10159 (+25)
- спеціальна техніка – 1105 (+7)
Втрати ворога на 22 листопада / ГенштабЗверніть увагу! Починаючи з вечора 21 листопада і до ранку 22 листопада сили ППО збили над Україною 14 ворожих дронів