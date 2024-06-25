Ліквідовано понад 1000 окупантів: шалені втрати росіян на 25 червня

Захисники мужньо тримають оборону на більшості напрямків фронту. Крім того, українські військові щоденно змушують російським загарбників пошкодувати про напад, завдаючи їм значних втрат в особовому складі і техніці.

Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1180 окупантів. Загалом за два з половиною роки повномасштабної війни Росія втратила понад 536 тисяч солдатів та десятки тисяч різноманітної техніки.

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Скільки ліквідовано окупантів

особового складу – близько 536 840 (+1180) осіб,

танків – 8 035 (+4) од,

бойових броньованих машин – 15 431 (+18) од,

артилерійських систем – 14 281 (+35) од,

РСЗВ – 1 108 (+0) од,

засобів ППО – 863 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 413 (+31) од,

крилатих ракет – 2 324 (+1) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 362 (+58) од,

спеціальної техніки – 2 403 (+6) од.

Втрати Росії у війні проти України / Інфографіка Генштабу ЗСУ