Ліквідовано понад 1000 окупантів: шалені втрати росіян на 25 червня
25 червня 2024, 07:09Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Захисники мужньо тримають оборону на більшості напрямків фронту. Крім того, українські військові щоденно змушують російським загарбників пошкодувати про напад, завдаючи їм значних втрат в особовому складі і техніці.
Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1180 окупантів. Загалом за два з половиною роки повномасштабної війни Росія втратила понад 536 тисяч солдатів та десятки тисяч різноманітної техніки.
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Скільки ліквідовано окупантів
- особового складу – близько 536 840 (+1180) осіб,
- танків – 8 035 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 15 431 (+18) од,
- артилерійських систем – 14 281 (+35) од,
- РСЗВ – 1 108 (+0) од,
- засобів ППО – 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 413 (+31) од,
- крилатих ракет – 2 324 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 362 (+58) од,
- спеціальної техніки – 2 403 (+6) од.
Втрати Росії у війні проти України / Інфографіка Генштабу ЗСУ