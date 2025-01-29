Ще "мінус" 1670 окупантів, 10 танків, 24 ББМ і РСЗВ: втрати ворога станом на 29 січня

Втрати Росії у війні проти Україна постійно зростають. Наразі наші захисники ліквідували понад 830 тисяч окупантів.

Українські воїни продовжують успішно знищувати ворога. Нещодавно ОСУВ "Хортиця" показало ефектне відео, на якому екіпаж танка Leopard "відмінусовує" щонайменше 5 російських бойових броньованих машин на Покровському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб. Дивіться також Без дверей і даху: військовослужбовець розповів, на якій техніці ворог пересувається на фронті Які втрати у Росії станом на 29 січня 2025 рік особового складу – близько 834670 (+1670) осіб,

танків – 9886 (+10),

бойових броньованих машин – 20597 (+24) од,

артилерійських систем – 22395 (+29),

РСЗВ – 1264 (+1),

засоби ППО – 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23456 (+57),

крилаті ракети – 3054 (+1),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 35366 (+97),

спеціальна техніка – 3721 (+3). Втрати росіян станом на 29 січня 2024 року / Фото Генштаб