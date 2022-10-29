ЗСУ знищили два літаки, гелікоптер та БПЛА окупантів

Ліквідація окупантів на всіх напрямках триває. Збройні Сили України продовжують знищувати ворога та їх техніку.

Українські авіатори знищили 2 літаки, гелікоптер та БПЛА Чималих зусиль докладає й українська авіація. Нові дані про стан справ на фронті повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Головне Втрати ворога значно зросли, українська деталь в іранському дроні: хронологія 248 дня війни

Так, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по позиціях та місцях дислокації російських окупантів. Авіатори також завдали втрат ворогу, зокрема знищили два літаки, гелікоптер та БПЛА.

На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, як додають військові, ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об'єкти російського противника.

Втрати ворога станом на 29 жовтня

ЗСУ завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 29 жовтня вже ліквідували 70 250 загарбників, лише за минулу добу – 550 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:

танків – 2659 (+19 одиниць)

бойових броньованих машин – 5401 (+23 одиниці);

артилерійських систем – 1708 (+9 одиниць);

РСЗВ – 380 (+1 одиниця);

засобів ППО – 195 (+3 одиниці);

літаків – 273 (+1 одиниця);

гелікоптерів – 252 (+1 одиниця);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5 одиниць);

крилатих ракет – 351;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19 одиниць);

спеціальної техніки – 152 (+1 одиниця).

При цьому у Генеральному штабі ЗСУ зауважили, що дані уточнюються, оскільки у зонах ведення активних бойових дій вести чітку статистику складно.

Цікаво – Кадиров визнав успіх ЗСУ та заговорив про втрати: дивіться відео