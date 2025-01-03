Ще понад 1000 росіян і десятки одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 3 січня

Сили оборони продовжують стримувати ворожі атаки, завдаючи втрат серед особового складу. Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1080 окупантів.

Загальні втрати ворожої армії вже перевищили 790 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати у росіян

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 793 250 (+1080) осіб;

танків – 9 677 (+1);

бойових броньованих машин – 20 070 (+14);

артилерійських систем – 21 555 (+3);

РСЗВ – 1 257 (+1);

засобів ППО – 1 032 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 330 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 249 (+49);

крилатих ракет – 3 003 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 32 770 (+41);

спеціальної техніки – 3 675 (+0).



Втрати ворога на 3 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ