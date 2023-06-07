Літак, 13 танків і ще майже 900 окупантів: шалені втрати ворога станом на 7 червня

7 червня 2023, 07:57
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують звільняти рідні землі від ворога. Лиш за минулу добу вдалося ліквідувати 880 окупантів.

Якщо ж говорити про втрати від початку повномасштабного вторгнення, то вони продовжують вражати. З 24 лютого 2022 року наші захисники та захисниці відправили до пекла 212 030 російських солдатів. Зауважимо, що реальні цифри можуть бути більшими, адже точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно. 

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Втрати ворога у техніці

Не менше уваги заслуговує той факт, що ворог зазнав чималих втрат у техніці. За даними Генштабу, окупанти не дорахуються тисяч одиниць танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. А ще в них на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Водночас найдорожчою втратою росіян у війні, яку вони розв'язали, залишається крейсер "Москва". Він продовжує лежати на дні Чорного моря разом з екіпажем.

  • танків – 3 873;
  • бойових броньованих машин – 7 560;
  • артилерійських систем – 3 640;
  • РСЗВ – 594;
  • засобів ППО – 352;
  • літаків – 314;
  • гелікоптерів – 299;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 219;
  • крилатих ракет – 1 171;
  • кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 349;
  • спеціальної техніки – 492.


Актуальні втрати ворога станом на 7 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Пройдімося детальніше по втратах ворога за минулу добу. На брухт перетворили 13 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійські системи, 4 РСЗВ та 1 засіб ППО.

Крім того, у так званої "другої армії світу" стало на 1 літак, 7 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів і автоцистерн, а також 3 одиниці спеціальної техніки менше.

Автор: Назарій Лазур