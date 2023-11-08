Зникли майже 800 окупантів, танки та артилерія: неймовірні втрати ворога на 8 листопада

Вже 623 день поспіль Збройні Сили продовжують завдавати окупантам непоправних втрат як в техніці, так й в особовому складі. Генштаб опублікував оновлену інформацію щодо успіхів українських бійців на фронті.

Вже понад 300 тисяч окупантів ніколи не повернуться на українську землю. Лише за останню добу військовим вдалося ліквідувати 780 окупантів.

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ЗСУ ліквідовують ворога в Україні

Від 24 лютого 2022 року українцям вдалося завдати російському війську таких збитків:

особового складу – близько 307 640 (+780),

танків – 5301 (+8),

бойових броньованих машин – 9996 (+22),

артилерійських систем – 7439 (+29),

РСЗВ – 872 (+3),

засобів ППО – 572 (+2),

літаків – 322 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5567 (+10),

крилатих ракет – 1556 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 9814 (+47),

спеціальної техніки – 1054 (+5).

Втрати Росії станом на 8 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зникли "Сонцепьок" і дві гаубиці "Мста-С"

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку продовжують знищувати ворога. Лише за добу відбулося 58 бойових зіткнень. Росіяни також здійснили 3 авіаудари та 944 артобстріли. Всі спроби окупантів наступати лишилися марними.

ЗСУ протягом минулої доби знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С". Загалом підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1322 вогневих завдання.

Окрім цього, знищено 31 одиницю військової техніки. Зокрема, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 11 БпЛА, 6 автомобілів та 1 одиницю спецтехніки.