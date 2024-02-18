Авдіївка свою місію виконала, – Лиховій пояснив значення втрат росіян там

Українські військові відійшли із Авдіївки після кількох місяців героїчної оборони міста. Росіяни там зазнали колосальних втрат.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в етері телемарафону прокоментував втрати росіян при штурмах Авдіївки, які склали 47 тисяч військових. За його словами, це дійсно колосальна цифра.

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Ворог кидав туди ресурси

Лиховій зазначив, що така кількість втрат – це свідчення того, які великі резерви та ресурси ворог кидав для того, аби задовольнити хворі амбіції Путіна із захоплення якогось населеного пункту.

За його словами, співвідношення снарядів було 10 до одного, а також тривали безперервні бомбардування.

Авдіївка свою місію виконала. Вона зв'язала величезне угруповання військ, до якого підводились все нові й нові резерви,

– наголосив речник Таврійського напрямку.

Завдяки тому, що українські військові тримали оборону Авдіївки росіяни не могли розширювати штурмові дії на інших напрямках. Це означало, що там була знищена велика кількість їхніх озброєнь.

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