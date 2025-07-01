Рекорд за дальністю ураження: нацгвардійці знищили російську гармату на відстані 25 кілометрів

Російські війська продовжують наступати та атакувати українські позиції. Проте Сили оборони завдають мужньої відсічі ворогу.

Упродовж останніх днів українські бійці знищили 152 міліметрову гармату окупантів на відстані 25 кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

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Як українським військовим вдалося знищити російську гармату на відстані 25 кілометрів

Бійці 17-ї Полтавської бригади НГУ "Рейд" та Окремої артилерійської бригади НГУ вели активну роботу з виявлення та знищення російських цілей на Донеччині та на Запорізькому напрямку. Цього разу їм вдалося знищити 152 міліметрову гармату противника на відстані 25 кілометрів.

Ураження 152-міліметрової гармати росіян на відстані 25 кілометрів: відео НГУ

Для завдання удару було застосовано САУ "Zuzana 2" із нашої Окремої артилерійської бригади НГУ. Це наразі один із наших рекордів за дальністю точного ураження,

– розповідає Півненко.

А також додає, що ця операція стала результатом злагодженої взаємодії підрозділів обох бригад.

До слова, раніше бійці Нацгвардії знищили ворожу групу штурмовиків на електросамокатах та мотоциклі. Окупанти намагалися прорватися до позицій під Покровськом.