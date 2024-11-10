1500 загиблих і поранених щодня: у Британії заявили, що Росія переживає місяць найбільших втрат

Жовтень 2024 року став найкривавішим місяцем для Росії від початку повномасштабного вторгнення. Цього місяця російські війська мали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіна для BBC. Зазначається, що такі втрати створюють навантаження на країну.

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Російська армія зазнає рекордних втрат

Росія не розкриває кількість своїх загиблих у загарбницькій війні, однак, за даними західних чиновників, у жовтні 2024 окупаційна армія зазнала найбільших втрат.

Росія має 700 тисяч убитих або поранених (від початку вторгнення, – 24 Канал) – це величезний біль і страждання, які має нести російська нація через амбіції Путіна,

– сказав адмірал сер Тоні Радакін.

За його словами, це втрати за "маленькі шматочки землі".

Без сумніву, Росія досягає тактичних територіальних здобутків, і це створює тиск на Україну,

– додав Радакін

Водночас той факт, що Росія витрачає понад 40% свого державного бюджету на оборону і безпеку, є "величезним навантаженням" на країну.

До слова, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські загарбники не зможуть нескінченно довго зазнавати у війні проти України таких великих втрат, особливо для обмежених успіхів.