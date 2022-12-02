Чому стрімко зростає кількість знищених російських окупантів – військовий оглядач назвав причину

Українські військові продовжують активно знищувати окупантів на українських землях. У листопаді ЗСУ встановили рекорд з кількості ліквідованих ворогів.

Основну частину ліквідованих в останні місяці росіян становлять ті, кого призвали до російської армії у рамках так званої часткової мобілізації. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чому у листопаді втрати росіян були більшими, ніж після 24 лютого

У листопаді ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" 16 970 російських військових. Ця цифра перевищила втрати окупантів навіть у перші місяці російського вторгнення в Україну, коли тривали гарячі бої.

За словами Коваленка, у лютому – березні ЗСУ знищували ту частину російських військ, які умовно можна було називати професійними. Особливо великих втрат зазнали елітні російські підрозділи, які йшли першими.

Однак тоді росіяни мали броньовану техніку. Так, ми її палили, але все-таки вона рятувала деякі життя. Наявність цієї техніки зменшувала втрати окупантів під час артилерійських обстрілів,

– сказав військовий оглядач.

Мобілізовані росіяни – легка ціль для ЗСУ

Зараз же у російській армії зовсім інша ситуація. Як зазначив Коваленко, зараз окупанти насичують свої підрозділи виключно мобілізованими, які не є професійними військовими.

Ці "частково" мобілізовані не розуміють, що робити під час обстрілу зі ствольної чи реактивної артилерії. Та й взагалі не знають, що робити в зоні повномасштабних бойових дій. Тому й рівень їхнього знищення значно вищий,

– сказав військовий оглядач.

Окрім того, такі підрозділи не мають необхідної кількості броньованої техніки та боєприпасів.

"Ця піхота, яку використовують, як гарматне м'ясо, і є основною причиною зростання кількості знищених російських окупантів", – додав Коваленко.

Олександр Коваленко розповів про рекордні втрати росіян: дивіться відео

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