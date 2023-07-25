ЗСУ відправили на той світ ще 600 загарбників: втрати ворога на 25 липня
25 липня 2023, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Збройні Сили України продовжують потужно нищити російського ворога. Так, лише за минулу добу наші захисники ліквідували 600 загарбників.
Від початку повномасштабного вторгнення українські військові вже ліквідували 243 220 окупантів. Однак остаточні дані ще уточнюють.
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Актуальні втрати окупантів
Загалом ЗСУ знищили:
- особового складу – близько 243220 (+600) осіб,
- танків – 4174 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 8131 (+13) од,
- артилерійських систем – 4705 (+30) од,
- РСЗВ – 698 (+1) од,
- засоби ППО – 454 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 315 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14),
- крилаті ракети – 1307 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12) од,
- спеціальна техніка – 703 (+5).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
ЗСУ дають відсіч російському ворогу
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, 8 ударів по районах зосередження особового складу та 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.
- До речі, нещодавно комплекси радіоелектронної боротьби "Тріада" та "Леєр-2" знищено завдяки аеророзвідникам одного з підрозділів ССО України. Це відбулося на Бахмутському напрямку. Там наші воїни провели розвідку позицій противника, і після виявлення цілей вдало навели та скорегували артилерію Сил оборони.
- Зазначалося, що загалом за невеликий період часу влучним вогнем було уражено 9 ворожих цілей. Окрім комплексів РЕБ також було знищено артилерійські гармати, бронетехніку противника.
- Напередодні на Таврійському напрямку було знищено танк, 5 бойових броньованих машин, 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", БпЛА "Supercam", БбЛА "Орлан-30" та автомобільну техніку. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.