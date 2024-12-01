Розрахунок 9 загиблих з 10: росіяни свідомо б'ють рекорди з втрат на фронті

Південніше від Покровська, у населених пунктах Петрівка та Зоря, за добу цифра втрат у росіян склала 210 осіб, поранених – 180. Окупанти мають тактику "тарганів", а російські військові є справжнім "гарматним м'ясом".

Росія погоджується на розрахунок, коли 90% військових помирають. Про це 24 Каналу розповів ветеран АТО Євген Дикий, зауваживши, що ворог вибрав ризикований план, кидаючи всі свої сили на фронт саме зараз.

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Росіяни свідомо б'ють рекорди з втрат на фронті

Ветеран АТО розповів, що південніше від Покровська росіяни йдуть по трупах у прямому сенсі. Окупанти намагаються засипати українських військових "гарматним м'ясом".

З тактичного огляду, коли росіяни відправляють в бій маленькі підрозділи, у них є тактика "тарганів".

В росіян розрахунок, що з 10 груп 8 ляже одразу, 2 групи дійдуть до наших позицій і лише одна з них зможе закріпитись. Вони одразу закладають розрахунок, що 9 з 10 солдатів загинуть. Це божевілля,

– пояснив Дикий.

Такий масовий наступ росіяни здійснюють не перший місяць. За словами ветерана АТО, розрахунок у 90% загиблих військових є неприйнятним у світовій історії.

У них розрахунок, що "баби ще народять" колись, а от перемогти треба тут і зараз

– зауважив Дикий.

Ветеран наголосив, що Росія зараз має найбільші втрати від весни 2022 року і кожного тижня вони тільки зростають та б'ють рекорд попереднього.

Зверніть увагу! У листопаді цього року армія окупантів зазнала найбільших втрат з початку вторгнення в Україну – майже 46 тисяч військових.

Техніки та мобілізаційного резерву в Росії ж залишається дуже мало. Люди в країні-агресорці є, але не ті, які хочуть підписувати контракт. Саме тому окупанти змушені "купувати гарматне м'ясо" в КНДР.

Росіяни обрали стратегію "горить сарай, гори і хата". Коли ресурсів та резервів для ведення інтенсивної війни є максимум на рік, то нема сенсу їх розтягувати та економити, а навпаки – кидати все, що є,

– зазначив Дикий.

Ветеран АТО додав, що окупанти, розуміючи свою складну ситуацію з людським ресурсом, зараз намагаються здійснити рішучий наступ за кілька місяців. Це є досить ризикований план і для того, щоб він їм не вдався, мобілізаційний процес в Україні є дуже важливий.

До слова, лише 1 грудня українські захисники ліквідували 1730 російських загарбників. Від початку вторгнення Росія втратила орієнтовно 742130 солдатів.