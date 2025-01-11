Снайпери ГУР ліквідували групу загарбників під Покровськом: ефектне відео

Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам. Зокрема, вони ліквідували групу загарбників на Покровському напрямку.

Снайпери ГУР ліквідували групу загарбників під Покровськом. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення розвідки.

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Вони працювали у ворожому тилу

У повідомленні наголосили, що воїни ГУР діють ефективно і злагоджено у ворожому тилу.

Українські військові поділились ефектним відео своєї роботи. На кадрах можна побачити результати успішної засідки на російських окупантів у районі Покровська Донецької області. Снайпери майстерно відпрацювали по групі росіян.

Спрямована на знищення загарбників та перерізання їхніх логістичних шляхів бойова робота в тилу ворога триває!

– наголосили в ГУР.

Снайпери ліквідували росіян: дивіться відео

Варто відзначити, що ситуація на фронті залишається складною. Зокрема, Поровський напрямок досі є одним із найгарячіших на лінії зіткнення. Українські воїни дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту, проте окупанти продовжують просуватись.