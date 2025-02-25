"Знову весь день співчуття": ГУР перехопило розмову росіян про їхні втрати

Кремль заманює росіян в окупаційну армію величезними виплатами. Судячи з перехопленої ГУР розмови, йому це вдається. Молодь підписує контракт пачками, але так само пачками і гине.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис ГУР.

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Скільки російських солдатів гине

Росіянка з Бєлгородської області розповіла, що загинули всі, "хто поїхав на кордон".

Проте строковиків усе одно змушують підписати контракт. Для цього обіцяють "уже завтра" переказати на картку два мільйони. На це ведуться не тільки молоді люди, але й їхні батьки.

Знову цілий день співчуття. Хлопець на дембель мав іти в листопаді. І в листопаді ж підписав контракт, а сьогодні зателефонували та сказали – все, немає більше хлопця, 19 років було,

– повідомила жінка.

За її словами, росіяни постійно зомбують молодь і говорять одні і ті самі фрази, як під копірку. Особливу увагу приділяють хлопцям з осіннього призову, які щойно склали присягу в грудні.

На ранок 25 грудня стало відомо про смерть 1300 окупантів.