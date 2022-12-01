ЗСУ побили рекорд з заповнення "чорних пакетів" ворогами у листопаді
Джерело:Міноборони України
Українські військові продовжують вражати своєю майстерністю та витримкою. У листопаді вони встановили рекорд з кількості ліквідованих ворогів.
На "концерті Кобзона" – повний зал
У листопаді на "концерт Кобзона" відправилося найбільше глядачів. Все тому, що "жест доброї волі" зробили одразу 16 970 російських військових.
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У Міністерстві оборони опублікували графік вбитих окупантів по місяцях. На ньому видно, що пік "популярності Кобзона" раніше був на початку повномасштабної війни – у березні. Далі кількість ліквідованих загарбників дещо впала, а з липня почала наростати.
То ж з середини літа число "хороших росіян" почало збільшуватися в середньому на 500 осіб. Піку воно сягнуло у листопаді. Сподіваємося, що далі ситуація буде розвиватися так само і окупантів на нашій землі ставатиме все менше.
Скільки росіян ліквідували ЗСУ за окремий місяць / Графік Міноборони
Втрати росіян у техніці за листопад
- 217 танків,
- 376 бойових броньованих машин,
- 174 артилерійські системи,
- 12 реактивних систем залпового вогню,
- 13 ППО,
- 4 літаки,
- 4 гелікоптери,
- 147 БПЛА,
- 134 крилаті ракети,
- 289 одиниць автотехніки та автоцистерн,
- 9 одиниць спецтехніки.
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