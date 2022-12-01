ЗСУ побили рекорд з заповнення "чорних пакетів" ворогами у листопаді

Українські військові продовжують вражати своєю майстерністю та витримкою. У листопаді вони встановили рекорд з кількості ліквідованих ворогів.

На "концерті Кобзона" – повний зал

У листопаді на "концерт Кобзона" відправилося найбільше глядачів. Все тому, що "жест доброї волі" зробили одразу 16 970 російських військових.

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У Міністерстві оборони опублікували графік вбитих окупантів по місяцях. На ньому видно, що пік "популярності Кобзона" раніше був на початку повномасштабної війни – у березні. Далі кількість ліквідованих загарбників дещо впала, а з липня почала наростати.

То ж з середини літа число "хороших росіян" почало збільшуватися в середньому на 500 осіб. Піку воно сягнуло у листопаді. Сподіваємося, що далі ситуація буде розвиватися так само і окупантів на нашій землі ставатиме все менше.



Скільки росіян ліквідували ЗСУ за окремий місяць / Графік Міноборони

Втрати росіян у техніці за листопад

217 танків,

376 бойових броньованих машин,

174 артилерійські системи,

12 реактивних систем залпового вогню,

13 ППО,

4 літаки,

4 гелікоптери,

147 БПЛА,

134 крилаті ракети,

289 одиниць автотехніки та автоцистерн,

9 одиниць спецтехніки.

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