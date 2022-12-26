Перший удар – ураження, другий – фаєр-шоу для окупантів: як прикордонники знешкодили ворожу БМП

Українські військові день за днем мужньо нищать окупантів та їхню техніку. Нещодавно стало відомо, що на Луганщині наші бійці знешкодили російську БМП.

Аеророзвідка Державної прикордонної служби України виявила бойову машину піхоти ворога. Бійці ліквідувати техніку з двох ударів.

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Фаєр-шоу для окупантів

Як зазначають у Луганській ОВА, координати цілі прикордонники передали артилеристам ЗСУ. Згодом, вже з першого пострілу ворожа "беха" була уражена.

Своєю чергою, другий снаряд влаштував справжнє фаєр-шоу для окупантів.

Люблю, коли воно все там палає. Вони всі бігають, метушаться,

– прокоментував один з військових.

ЗСУ знищили ворожу БМП: дивіться відео

Нагадаємо, що Сергій Гайдай повідомив про ситуацію на ділянці Сватове-Кремінна. За його словами, там залишається важка ситуація. Перевага на боці українських сил оборони, але поспішати із позитивними повідомленнями ще не варто.

Гайдай наголосив, що російське командування, яке перебувало в Кремінній, переміщено до Рубіжного.

Втрати окупантів станом на 26 грудня

Загальні бойові втрати Росії станом на 26 грудня складають 102 600 військових. Противник також шаленими темпами втрачає й техніку.

Зокрема, за добу ворог втратив: