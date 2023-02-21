Перші подарунки на 8 Березня: у Новосибірськ сотні окупантів повернулися у гробах

Кремль продовжує цинічно брехати, що втрат у російської армії на війні буцімто "немає". Однак нещодавно у Новосибірськ доставили сотні загиблих загарбників.

Відповідне відео розповсюдили мережею, інформує 24 Канал. Це вкотре доводить, що Збройні Сили України потужно дають відсіч окупантам, а ті – зазнають шалених втрат на фронті.

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У Новосибірськ сотні окупантів повернулися у гробах

На оприлюднених кадрах можна побачити, як у Новосибірськ в аеропорт Толмачево привезли сотні дерев’яних трун з російськими солдатами. На кожній з них висять свідоцтва про смерть.

Як виявилось, усі загиблі – мобілізовані, яких відправляли на війну в Україну. І це лише з однієї області.

Цікаво, це так "спецоперація" йде за планом?

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