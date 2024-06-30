Місяць видався гарячим: в Силах оборони озвучили втрати росіян за червень

Російська окупаційна армія в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" за червень втратила понад 8000 військових.

Російські війська не полишають спроб просунутися на Сході та продовжують відправляти окупантів на штурми. Про втрати ворожої армії розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Втрати окупантів в червні

Червень був надто активним і "гарячим" першим місяцем літа – як на всій лінії бойового зіткнення, так і в східній оперативній операційній зоні. Думаю, найвищі показники будуть у втратах особового складу, їх буде більше – понад 8 тисяч,

– сказав Волошин.

Окрім втрат окупантів, в статистиці за червень буде великий показник активних бойових дій та ворожих штурмів.

Перед цим – 732 (бойових зіткнень, – 24 Канал), перед тим – до 700. Велика кількість буде знищеної бронетехніки, артсистем, дронів. Також важких вогнеметних систем, засобів РСЗВ та спеціальної техніки,

– додав речник ОСУВ "Хортиця".

Раніше українські військові також повідомили про значне зростання активності російських окупантів на Времівському напрямку. Ввечері 29 червня військові заявили, що, у порівнняні з минулою добою, кількість штурмових дій російських військ на цьому напрямку збільшилася майже вдвічі.