росія в Україні втратила більше артилерії, ніж багато західних країн мають в арсеналі, – Forbes

Втрати росіян у війні проти України вже стали мемом на цілий світ. Вони сягають показників, які перевищують військові потужності багатьох країн.

Майстерність воїнів ЗСУ захоплює увесь світ. Нашим героям вдалося не просто поламати усі прогнози військових аналітиків, а й завдати "другій армії світу" таких шалених втрат, від яких ті будуть оговтуватися довгі роки.

Читайте також Амністія після здачі в полон: військовий ЗСУ звернувся до примусово мобілізованих на Донбасі

Шалені втрати росіян перевищують озброєння деяких країн

Вашингтонський інститут вивчення війни на основі супутникових фото повідомляє, що російські окупанти наприкінці липня зняла зі зберігання на складі 60 старих гаубиць 2С7 (калібр 203 міліметри). Це третина всього арсеналу, який росіяни зберігають в Омську.

Таке масштабне виведення старої техніки спровоковане зусиллями росіян поповнити свої втрати, яких вони зазнали в Україні.

Підтверджені втрати техніки включають понад 4800 танків, бойових машин і артилерії. Втрати артилерії — 320 одиниць. Російська армія втратила в Україні більше артилерії, ніж багато західних армій мають у всіх своїх арсеналах,

– йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що про розширення сил не йдеться, адже окупанти навіть не можуть набрати достатню кількість піхоти для відновлення боєздатності існуючих бригад.

Дивіться також – М777 вже на фронті та активно нищить росіян: відео