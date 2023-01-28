Під Краснодаром на "алеї героїв" поховали рекордну кількість вбитих в Україні окупантів

28 січня 2023, 06:45
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Під російським Краснодаром поховали рекордну кількість окупантів. Їх усіх знищили в Україні лише за місяць.

Загарбників поховали на так званій "алеї героїв". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Під Краснодаром поховали рекордну кількість окупантів

Як стало відомо, 14 свіжих могил – це рекордна кількість нових поховань убитих окупантів протягом одного місяця.

До цього на цвинтарі за місяць з'являлися чотири – п'ять нових могил, а зараз – близько 14.

Це рекорд за весь час відстеження поховань загиблих в Україні,
– розповів автор телеграм-каналу "Тітушки у Краснодарі" Віталій Вотановський.


Вбитих окупантів ховають під Краснодаром / Колаж

Актуальні втрати окупантів

ЗСУ вже знищили 124 710 російських окупантів.

Втрати ворога у техніці:

  • танків – 3 182 (+7);
  • бойових броньованих машин – 6 340 (+6);
  • артилерійських систем – 2 180 (+11);
  • РСЗВ – 452 (+0);
  • засобів ППО – 221 (+1);
  • літаків – 292 (+0);
  • гелікоптерів – 283 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33);
  • крилатих ракет – 796 (+47);
  • кораблів/катерів – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15);
  • спеціальної техніки – 199 (+4).

Автор: Софія Ковнір