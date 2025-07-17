Тисячі дезертирів і загиблих окупантів: армія Росії розсипається під Покровськом

Внутрішні документи Росії показують катастрофічні втрати 41-ї армії Центрального військового округу. Йдеться про тисячі загиблих, зниклих і дезертирів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Хочу жити".

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Скільки солдатів втрачає Росія?

За даними, які отримав проєкт, станом на 1 червня 2025 року щонайменше 8 625 військових 41-ї загальновійськової армії Росії загинули під час війни проти України. Ще 10 491 вважається зниклим безвісти, а 7 846 – дезертири.

Найбільших втрат зазнала 74-та мотострілецька бригада з Кемеровської області. В них загинуло близько 2 500 солдатів, майже 3 тисячі зникли безвісти і така ж кількість у розшуку.

Якщо виходити з довоєнної чисельності мотострілецьких бригад ЗС Росії (близько 3500 осіб), 74-та бригада лише за цими категоріями, без урахування військовополонених та поранених, змінила два повні склади,

– йдеться в повідомленні.

"Хочу жити" додали, що усі ці втрати армія зазнала переважно в районі Покровська, що на Донеччині. Особливо високий відсоток дезертирів відзначають серед мобілізованих в'язнів.

До слова, частину з російських військовополонених, які повернулись додому, без реабілітації чи відпустки знову кидають на війну.