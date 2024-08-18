Є за сьогодні хороші результати у знищенні техніки ворога під Торецьком, – Зеленський

Сили оборони ефективно стримують ворога на Донеччині. Зокрема, на Торецькому напрямку є гарні результати – знищенна техніка ворога.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сьогодні ввечері, 18 серпня.

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Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все – більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи,

– заявив Зеленський.

За словами президента, все, що завдає втрат російській армії, їхній оборонці та їхній економіці, допомагає Україні не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення агресії.

"Справедливий мир для України. Я вдячний кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, хто працює заради України. Заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань", – додав президент.

Актуально про ситуацію під Торецьком

Раніше у Генштабі прозвітували, що Сили оборони сьогодні, 18 серпня, відбили масовану атаку росіян неподалік Торецька. Це сталося вранці в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.

У ході бою захисники знищили 10 одиниць техніки та знешкодили 68 російських окупантів, з них – 41 безповоротно.