"Тайфун" відзначив свою річницю "з вогником": як військові нищили ворога

В Україні є багато нових формувань, які вже показали свою ефективність. Загін безпілотних систем "Тайфун" відзначив свою першу річницю.

Деталі передає 24 Канал.

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"Тайфун" вражає": бійці на свою річницю нищили росіян зі святковим завзяттям

У підрозділі розповіли, що відзначили свій день народження так, як і личить спецпідрозділу. Тобто завзято знищували загарбника на нашій землі та додавали нові цифри до рахунку втрат ворога.

Бійці уразили:

військові автомобілі;

гармати;

піхоту (багато піхоти).

І справді, в ролику, який виклали бійці, помітно, як багато ворожих піхотинців знищили наші захисники.

Робота підрозділу "Тайфун": дивіться відео

"Це тільки те, що вмістилося у відео. Багато влучань лишилось за кадром, та від того вони не перестали бути влучаннями. Загалом простежується тенденція роботи по всіх виявлених цілях – без різниці, "жирні" вони чи ні. Наших дронів стає більше, ворожих РЕБів теж, тому часу на роздуми не лишається. Побачив, прилетів, знищив. Так працює "Тайфун", – наголосили військові.