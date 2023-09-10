Мінус 3 ворожі човни: Сили оборони відзвітували про успішну роботу на Півдні

Ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою. Втім, українські захисники продовжують завдавати росіянам чималих втрат.

ЗСУ продовжують безупинно працювати, аби всі території нашої країни були звільнені від окупантів. На Півдні триває постійна контрбатарейна боротьба.

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Яка ситуація на Півдні

Наші захисники завдають чималих втрат окупантам на Півдні. Так, протягом минулої доби було знищено:

18 окупантів;

1 самохідна артилерійська установка "Гвоздика";

3 гармати;

4 одиниці автобронетехніки;

3 човни;

1 FPV-дрон.

Крім того, ЗСУ також ліквідували на Півдні один польовий пункт боєпостачання. Сили оборони продовжують виконання вогневих завдань, в тому числі – завдають авіаційних ударів по скупченню сил та засобів противника.

ЗСУ просуваються у напрямку Роботиного

Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують просування. Унаслідок успішної роботи було звільнено 1,5 квадратних кілометрів у напрямку населеного пункту Роботине.

Ми продовжуємо невеликі просування у районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кілометра квадратних нашої української території,

– повідомив Штупун.

На Таврійському напрямку Сили оборони завдають шалених втрат росіянам. Так, протягом доби ЗСУ ліквідували 226 окупантів. Серед них 72 загинуло, поранень зазнали 149 осіб, а 5 росіян – здалися у полон. Крім того, наші захисники знищили 6 складів з боєприпасами й 27 одиниць техніки:

3 танки;

2 бойові броньовані машини;

3 артилерійські системи та міномети;

2 РСЗВ;

9 БпЛА;

5 одиниць автомобільної техніки;

3 одиниці спеціальної техніки.

Штупун розповів, що росіяни не полишають спроб штурмувати Мар'їнку. Від раніше квітучого міста лишилися лише руїни, втім ворог продовжує атакувати українські позиції біля цього населеного пункту. Лише протягом минулої доби там відбулося 15 бойових зіткнень. Штупун пояснив, що цією тактикою "м'ясних штурмів" росіяни намагаються відбити втрачені позиції або прорвати оборону ЗСУ.