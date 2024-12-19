У ГУР озвучили втрати серед мобілізованих росіян

Російська армія підрахувала втрати серед мобілізованих солдатів під час війни проти України. Дані стосуються періоду з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає 24 Канал.

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Скільки ліквідованих мобілізованих солдат нарахували росіяни

Окупанти нарахували втрат серед мобілізованих солдатів у кількості 98641 одиниць особового складу.

Важливо! Вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з числа контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора.

Найбільших втрат серед мобілізованих зазнали:

угруповання військ "Центр" ЗС Росії – 21710 окупантів;

угруповання військ "Запад" ЗС Росії – 20155 окупантів;

угруповання військ "Восток" ЗС Росії – 16770 окупантів;

угруповання військ "Юг" ЗС Росії – 16465 окупантів;

угруповання військ "Днєпр" ЗС Росії – 10449 окупантів;

угруповання військ ЗС Росії у Запорізькій області – 10120 окупантів;

угруповання військ "Сєвєр" ЗС Росії – 2972 окупанти.

"За кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – нагадує ГУР МО України.

Раніше 24 Канал повідомляв, що для підтримування ілюзії високого рівня вербування росіян для участі у війні проти України, Путін продовжує уникати визнання участі північнокорейських військ у боях в Курській області.