Розвідники влаштували феєрверк для росіян і "обчистили" їх на на 10 мільйонів доларів: відео

Українські захисники продовжують успішно знищувати ворога та його техніку по всій лінії фронту. Нещодавно розвідники бригади "Чорний ліс" вполювали коштовну здобич.

Воїни виявили ворожий ЗРК і скоригували по ньому удар, передає 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська.

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Ліквідація російського "Буку"

Цим зенітно-ракетним комплексом виявися багатофункціональний "Бук-М1" середньої дальності. Його вартість становить близько 10 мільйонів доларів.

"Бук" був повністю знищений. Військові показали момент ураження техніки противника і детонації боєкомплекту.

Ураження "Бук-М1": дивіться відео

До слова, вранці 16 травня українські дрони завдали удару по військових складах 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Росії поблизу села Перевальне в Криму.

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що в червні кількість російських втрат у війні може перевищити мільйон.

15 травня ЗСУ знищили колону російських окупантів біля Липців, коли ворог намагався повернути втрачені позиції. Бригада "Хартія" разом з іншими підрозділами ЗСУ раніше звільнила понад 200 гектарів лісового масиву, завдавши ворогу значних втрат у живій силі та техніці.