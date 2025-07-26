Дронам СБУ, ймовірно, вперше вдалося знищити російський БпЛА "Оріон", що є носієм бомб та ракет

Служба безпеки України оприлюднила відео з результатами бойової роботи бійців Центру спеціальних операцій "А" за останні два тижні. Привертає увагу знищення дронів "Форпост-Р" і "Оріон".

На записі зафіксовано знищення значної кількості озброєння та техніки російських окупантів, зокрема танків, бронемашин, артилерійських систем, засобів ППО, РЕР, РЕБ та ворожих безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Які цілі вдалося знищити дронарям СБУ?

Особливу увагу привертає рідкісний епізод – знищення російсько-ізраїльського дрона "Форпост-Р". Ба більше, на відео видно не один, а два випадки ураження цього типу безпілотника. Це вже не перший успіх зенітних FPV-дронів у боротьбі з "Форпостами". Раніше схожий епізод демонстрував підрозділ 414-ї окремої бригади БпЛА "Птахи Мадяра", ймовірно, здійснивши перше таке знищення.

Однак найбільший інтерес викликав інший момент – ураження за допомогою FPV-дрона ударно-розвідувального БПЛА "Оріон". Це один із найсучасніших російських безпілотників класу MALE (Medium Altitude, Long Endurance), що розроблений компанією "Кронштадт". Зафіксований випадок, імовірно, став першим підтвердженим ударом по "Ориону" зенітним FPV-дроном, що можна вважати винятковим успіхом.

Дрон "Оріон" здатен нести високоточні бомби КАБ-20, КАБ-50, УПАБ-50, ФАБ-50 та ракети, зокрема нову крилату "Бандероль". У травні Сили оборони України завдали удару по заводу "Кронштадт" у Дубні, де виробляли ці БПЛА.