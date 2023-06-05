ЗСУ "мінуснули" ще понад 400 окупантів: шалені втрати ворога станом на 5 червня
5 червня 2023, 08:12Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Збройні Сили України завдають потужних втрат російським загарбникам. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 410 терористів.
З 24 лютого 2022 року на той світ наші захисники відправили 210 350 бійців так званої "другої армії світу". До речі, реальні цифри можуть бути більшими, оскільки точно підрахувати ліквідованих окупантів вкрай складно.
Важливо Непомірне число: у ЗСУ назвали втрати Росії вбитими під час жорстоких боїв за Бахмут
Втрати росіян у техніці
- танків – 3 848 (+11),
- бойових броньованих машин – 7 523 (+11),
- артилерійських систем – 3 567 (+12),
- РСЗВ – 584 (+1),
- засобів ППО – 349 (+5),
- літаків – 313 (+0),
- гелікоптерів – 298 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 189 (+14),
- крилатих ракет – 1 136 (+4),
- кораблів та катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 312 (+7),
- спеціальної техніки – 484 (+5).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають потужних ударів по армії Росії
- За минулу добу авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.
- Олексій Неїжпапа розповів, що військові знищили 18 суден окупантів. Також він повідомив, що Україна незабаром почне формувати корпус морської піхоти.
- Упродовж 3 червня російські окупанти 19 разів атакували позиції українських військових. Вони використовували і танки, і РСЗВ, і ствольну артилерію. Однак підрозділи Сил оборони відбили усі атаки. Також росіяни зазнали значних втрат. Так, вдалося знищити та поранити 130 окупантів.
- Нещодавно українські сили протиповітряної оборони збили російський винищувач Су-35 над Чорним морем. Попередньо, він хотів пустити ракети по південних областях України, зокрема по Херсону.
- Окрім цього, речник Повітряних сил ЗСУ підтвердив, що раніше ворог втратив 2 літаки та 3 вертольоти. Є різні варіанти їхньої ліквідації: від роботи російських партизанів, до роботи винищувачів, української чи російської ППО, ПЗРК тощо.