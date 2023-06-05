ЗСУ "мінуснули" ще понад 400 окупантів: шалені втрати ворога станом на 5 червня

Збройні Сили України завдають потужних втрат російським загарбникам. Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 410 терористів.

З 24 лютого 2022 року на той світ наші захисники відправили 210 350 бійців так званої "другої армії світу". До речі, реальні цифри можуть бути більшими, оскільки точно підрахувати ліквідованих окупантів вкрай складно.

Важливо Непомірне число: у ЗСУ назвали втрати Росії вбитими під час жорстоких боїв за Бахмут

Втрати росіян у техніці

танків – 3 848 (+11),

бойових броньованих машин – 7 523 (+11),

артилерійських систем – 3 567 (+12),

РСЗВ – 584 (+1),

засобів ППО – 349 (+5),

літаків – 313 (+0),

гелікоптерів – 298 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 189 (+14),

крилатих ракет – 1 136 (+4),

кораблів та катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 312 (+7),

спеціальної техніки – 484 (+5).



Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ

ЗСУ завдають потужних ударів по армії Росії