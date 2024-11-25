Понад тисяча нових "глядачів" у Кобзона і десятки знищеної техніки: втрати росіян 25 листопада
25 листопада 2024, 07:25Читать новость на русском
Ворожий наступ на Сході триває. Українські захисники мужньо обороняються, завдаючи противнику величезних втрат.
Нещодавньо Україна завдала потужного удару по Курщині за допомогою ракет Storm Shadow, у такий спосіб знищивши сотні північнокорейських і російських солдатів на території агресора, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Дивіться також Масштабний штурм на Курахівському напрямку: українські десантники знищили бронетехніку ворога
Втрати окупантів станом на 25 листопада
- особового складу – 732350 (+1610) осіб,
- танків – 9429 (+6),
- бойових броньованих машин – 19236 (+27),
- артилерійських систем – 20787 (+22),
- РСЗВ – 1254 (+0),
- засоби ППО – 1004 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19480 (+114),
- крилаті ракети – 2764 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29948 (+84),
- спеціальна техніка – 3681 (+2)
Втрати окупантів станом на 25 листопада / Фото Генштаб