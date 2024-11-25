Понад тисяча нових "глядачів" у Кобзона і десятки знищеної техніки: втрати росіян 25 листопада

Ворожий наступ на Сході триває. Українські захисники мужньо обороняються, завдаючи противнику величезних втрат.

Нещодавньо Україна завдала потужного удару по Курщині за допомогою ракет Storm Shadow, у такий спосіб знищивши сотні північнокорейських і російських солдатів на території агресора, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Масштабний штурм на Курахівському напрямку: українські десантники знищили бронетехніку ворога

Втрати окупантів станом на 25 листопада

особового складу – 732350 (+1610) осіб,

танків – 9429 (+6),

бойових броньованих машин – 19236 (+27),

артилерійських систем – 20787 (+22),

РСЗВ – 1254 (+0),

засоби ППО – 1004 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19480 (+114),

крилаті ракети – 2764 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 29948 (+84),

спеціальна техніка – 3681 (+2)

Втрати окупантів станом на 25 листопада / Фото Генштаб