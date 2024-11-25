Понад тисяча нових "глядачів" у Кобзона і десятки знищеної техніки: втрати росіян 25 листопада

25 листопада 2024, 07:25
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Автор: Анастасія Колеснікова

Ворожий наступ на Сході триває. Українські захисники мужньо обороняються, завдаючи противнику величезних втрат.

Нещодавньо Україна завдала потужного удару по Курщині за допомогою ракет Storm Shadow, у такий спосіб знищивши сотні північнокорейських і російських солдатів на території агресора, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Втрати окупантів станом на 25 листопада

  • особового складу – 732350 (+1610) осіб,
  • танків – 9429 (+6),
  • бойових броньованих машин – 19236 (+27),
  • артилерійських систем – 20787 (+22),
  • РСЗВ – 1254 (+0),
  • засоби ППО – 1004 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19480 (+114),
  • крилаті ракети – 2764 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29948 (+84),
  • спеціальна техніка – 3681 (+2)

Втрати окупантів станом на 25 листопада / Фото Генштаб