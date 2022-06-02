Втрати росіян у Сєвєродонецьку величезні, туди перекидають окупантів з інших напрямків, – Гайдай

Росіяни зазнають важких втрат на Луганщині. При цьому вони перекидають техніку та живу силу з інших напрямків, щоб захопити частини Луганської області, які продовжують тримати оборону.

Ситуація в Сєвєродонецьку

Про це в ефірі національного телемарафону сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал. За його словами, ситуація в області залишається складною, оскільки російські загарбники намагаються прорвати лінію оборони українських захисників з усіх боків.

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Вони хочуть вийти в районі Золотого, з боку Лисичанська, Попасної та Комишувахи для того що перерізати трасу. Основна мета – захопити Сєвєродонецьк. Але за минулу ніч ніяких успіхів у них не було, хоч вже прозвітували, що контролюють усе місто – це брехня. На жаль, вони змогли захопити більшу частину Сєвєродонецька, але не все,

– розповів голова Луганської ОВА.

Він зазначив, що також вчора, 1 травня, українські захисники провели кілька операцій з контратаки і їм вдалося на деяких вулицях посунути ворога, захопивши при цьому полонених. Тому ситуація залишається стабільно важкою, але контрольованою.

Відповідаючи на запитання журналіста про виснаження російської армії, він Гайдай відповів, що якби росіяни втрачали наступальний ресурс, то б наступів і обстрілів було менше.

"Вони втрачають величезну кількість живої сили та техніки. Але збирають нову силу з інших напрямків та кидають на Луганщину, щоб захопити ту невелику частину області, яка тримається і яка, як фортеця, на собі стримує велику кількість російських загарбників", – пояснив очільник ОВА.

Гуманітарна ситуація в Сєвєродонецьку та евакуація

За його словами, влада встигла забезпечити людей місткостями для води, в бомбосховищах є і генератори та гуманітарні набори, але невідомо, наскільки часу цих запасів вистачить. Якщо з часом місто буде деблоковано і ЗСУ посунуть росіян, то знову підвезуть партію гуманітарних наборів разом із ліками. Гайдай додав, що зв'язок з людьми в бомбосховищах є і, на жаль, їх там перебуває багато.

Зараз влада поки не планує поновлювати евакуацію з Сєвєродонецька, тому що це вкрай небезпечно через ворожі обстріли. Людям безпечніше залишатися в укриттях.

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