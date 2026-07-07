Україна щомісяця знищує близько 30 тисяч росіян на фронті, – Зеленський

Росія кожного дня втрачає своїх військових на фронті. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щомісяця знищує близько 30 тисяч окупантів.

Про це Зеленський повідомив під час виступу на саміті НАТО в Анкарі, передає 24 Канал.

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Що Зеленський розповів про втрати росіян у війні?

Президент Зеленський 7 липня виступив на Форумі оборонних індустрій в рамках саміту НАТО в Анкарі.

Він повідомив, що Україна щомісяця знищує близько 30 тисяч росіян на фронті. За його словами, у червні було ліквідовано майже 28 тисяч окупантів.

Ми не хочемо цим пишатися, але саме такою є сучасна війна,

– зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що в України є підтвердження по кожній російській втраті.

Зеленський закликав НАТО терміново наростити виробництво ППО

Президент Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі закликав європейських союзників терміново наростити виробництво систем протиракетної оборони.

Він наголосив, що нинішніх можливостей Patriot уже недостатньо для захисту від російських балістичних атак.

Окремо президент повідомив, що питання посилення української протиповітряної оборони стане одним із головних під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО.