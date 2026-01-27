Десятки одиниць техніки та сотні солдатів: втрати ворога на 27 січня
- Станом на 27 січня, втрати особового складу російської армії складають близько 1 235 880 осіб.
- Загальні втрати включають 11 609 танків, 23 954 бойових броньованих машин, і 36 691 артилерійську систему.
Російська армія несе щоденні втрати на війні в Україні. За час повномасштабного вторгнення втрати ворога перейшли межу в один мільйон двісті солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Якими є втрати ворога станом на 27 січня?
Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:
- особового складу – близько 1 235 880 (+820) осіб;
- танків – 11 609 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 954 (+3);
- артилерійських систем – 36 691 (+47);
- РСЗВ – 1628 (+2);
- засобів ППО – 1286 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 116 712 (+899);
- крилатих ракет – 4205 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 025 (+119);
- спеціальної техніки – 4051 (+0).
Втрати росіян на 27 січня / Інфографіка Генштабу
Росія має колосальні втрати: останні новини
Президент Володимир Зеленський зазначив, що у війні проти України Росія за місяць втратила вдвічі більше людей, аніж Радянський Союз під час війні в Афганістані. Так за грудень вбитими та пораненими були 35 тисяч окупантів, за що глава держави подякував військовим.
Нещодавно українські захисники за допомогою дронів та артилерії зупинили просування російської групи у Покровську. Поранень зазнали троє окупантів.
Генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу наголосив на необхідності системних ударів по російській армії. За його словами, під атакою мають бути не тільки місця дисклокації особового складу противника, але й інші цілі.