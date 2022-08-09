І це ми ще не починали: ЗСУ із "Хімарсів" відмінусували одразу 5 полковників дивізії окупантів
Джерело:фейсбук Антона Павлушка
У волгограді продовжують ховати штабістів 20-ї мотострілецької дивізії. Нагадаю, що 9 липня по штабу дивізії ЗСУ завдали удару "Хімарсами". Судячи з втрат, від штабу нічого не лишилось, або, як співає "Пирятин": "Немає ні*уя вопше".
Красномовні похорони
Як визначити, що влучили по штабу? Це коли ховають полковників та зв'язківців. 8 серпня ховали чергового полковника, 38-річного каната халімадденовича мукатова (ще раз, вже 5-го полкана!) та 36-річного старшого лейтенанта півньова.
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півньов – взагалі ні про що, тільки цікаво, чому у такому віці досі тільки старлей. А от мукатов – заступник командира 20-ї дивізії, участь у різних війнах, звитяга, купа орденів – медалей, досвід тощо.
Трупи привезли тільки зараз, але весь останній місяць місцева преса дуже дозовано пише некролог на чергового офіцера дивізії. Логічно було б написати одну новину про кінець штабу, но ніт. Ховають окремо з покер-фейсом, типу нічого не сталося.
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Полювання вдалося на славу
Отже, що маємо на цей момент. В результаті удару по штабу 20-ї дивізії було точно знищено:
- 5 полковників (комдив, начальник штабу, політрук, начальник артилерії, заступник командира);
- капітан (оперативний черговий штабу);
- 2 старлея (помічник начальника штабу з артилерії + ще хтось);
- сержант-зв'язківець;
- ще хтось з батальйону зв'язку (це той ванька, за виплати на якого посварились мать-одиначка та батько, який його ніколи не бачив).
І це ми ще не починали!
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