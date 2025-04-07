Для них позитив знищення своїх же: боєць СОУ сказав, яким є моральний стан ворожих солдат

Поки Кремль намагається приховати реальні втрати російського війська, дружини окупантів скиглять та висловлюють невдоволення у соціальних мережах через війну. Тим часом для російського командування їхні солдати – розхідний матеріал.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що росіяни радіють, коли знищують їхніх же солдатів, адже отримують з цього вигоду. Тим часом російські війська налякані погрозами "зверху".

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Про моральний стан окупантів

Російські командири сприймають окупантів як дешевий ресурс. Ворожі групи постійно штурмують невеликими групами на мотоциклах або квадроциклах. Чи більше ЗСУ знищать російських солдатів – тим менше їхньому командуванню прийдеться витрачати на них коштів на утримання та зарплату.

Російські військові настільки неважливі для своїх командирів, що ті можуть легко їх вбивати, якщо солдати не виконували накази або завдання "до кінця", адже знають, що "є ще". Таких історій є безліч і всіх їх розповідають полонені.

Мої побратими розказували історію, про те, що ворог відправляв штурмувати солдата на милицях. Це все через залякування розстрілом або фізичними покараннями. На їхні невдоволення (рідних окупантів – 24 Канал) ніхто не звертає увагу,

– наголосив офіцер артилерії.

Окупанти також шалено бояться українських дронів. Їх на лінії зіткнення та 4 – 5 кілометрів від неї в обидві сторони, за словами Назаренка, дуже багато. Коли за допомогою безпілотників українським військовим вдається уразити якусь ціль, ворог може сховатись на кілька днів "у нори". Туди, до речі, теж прилітає, що поповнює статистику втрат росіян.

До слова, лише за один день, а саме 6 квітня, ЗСУ вдалось знищити 1330 російських солдатів та офіцерів. Ба більше, минулий місяць був рекордний у знищенні ворожої артилерії.