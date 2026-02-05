Мінуснули сотні вояк і не один десяток техніки: яких втрат ворогу завдали Сили оборони 5 лютого

У Куп'янську, станом на 4 лютого, в оточені Сил оборони перебувають близько 50 окупантів. За словами речника угруповання Об'єднаних сил підполковника Віктора Трегубова, кількість окупантів постійно зменшується через розвідувально-штурмові операції українців.