Є відчуття, що поступово щось починається

Таке відчуття, що поступово щось починається. От коли починає вибиватись більше п'яти танків за день, коли кілька разів на тиждень по 10+ знищених артсистем.

Гарне полювання

Так само, коли по декілька разів на тиждень більше 10+ одиниць автотехніки – тобто десь накрили колони, зробили засідку, гарно відпрацювали з ПТРК тощо.

Актуальне "Петріоти" допоможуть": скоро ЗСУ почнуть робити росіянам на землі дуже боляче

При цьому темп знищення піхоти не падає до рівня 200 – 300, а через Бахмут і Кремінну – на рівні 500+. Хм.

Російські окупанти продовжують нести істотні втрати на фронті / Інфографіка Генштабу ЗСУ

А ще полюбляю, коли у черговому пакеті допомоги зі США – знову 500 високоточних снарядів. Це виходить, що минулі 500 високоточно уразили свої цілі. Кожне влучання – це мінус щось.

Якщо ще реально передадуть JDAM та українські літаки почнуть бомбити позиції росіян з десятків кілометрів 250 – 500-кілограмовими бомбами, то кількість зниклих без вісті росіян зросте в рази.