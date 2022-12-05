Долітався: що залишилось від російського Су-24, який ЗСУ знищили під Бахмутом

Збройні Сили України продовжують нищити ворожу техніку. Нещодавно вони ліквідували російський Су-24.

У мережі опублікували кадр залишків знищеного бомбардувальника. Відповідне фото показали українські прикордонники.

До речі На околицях Бахмута прикордонники збили ворожий Су-34

Що залишилось від ліквідованого Су-24

Нещодавно повідомлялося, що неподалік Бахмута українські захисники знищили ворожий винищувач Су-24. Так, від одного бомбардувальника залишилися одні уламки.

На опублікованому фото можна побачити розкидані фрагменти російського Су-24. Що сталося з пілотами цього бомбардувальника – невідомо.

Залишки російського бомбардувальника Су-24 під Бахмутом. Долітався,

– написали прикордонники.



Залишки російського Су-24 / фото ДПСУ

ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 і Су-24

Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що наша авіація тричі вдарила по особовому складу, озброєнню та техніці росіян. Так, ЗСУ збили ворожі літаки:

Су-25 – на Бахмутському напрямку;

а також Су-24 – на Лисичанському.

Актуальні втрати ворога

Станом на 5 грудня українські воїни відправили на концерт Кобзона уже 91 690 окупантів. Також наші захисники знищили: