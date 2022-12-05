Долітався: що залишилось від російського Су-24, який ЗСУ знищили під Бахмутом
Джерело:ДПСУ
Збройні Сили України продовжують нищити ворожу техніку. Нещодавно вони ліквідували російський Су-24.
У мережі опублікували кадр залишків знищеного бомбардувальника. Відповідне фото показали українські прикордонники.
До речі На околицях Бахмута прикордонники збили ворожий Су-34
Що залишилось від ліквідованого Су-24
Нещодавно повідомлялося, що неподалік Бахмута українські захисники знищили ворожий винищувач Су-24. Так, від одного бомбардувальника залишилися одні уламки.
На опублікованому фото можна побачити розкидані фрагменти російського Су-24. Що сталося з пілотами цього бомбардувальника – невідомо.
Залишки російського бомбардувальника Су-24 під Бахмутом. Долітався,
– написали прикордонники.
Залишки російського Су-24 / фото ДПСУ
ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 і Су-24
Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що наша авіація тричі вдарила по особовому складу, озброєнню та техніці росіян. Так, ЗСУ збили ворожі літаки:
- Су-25 – на Бахмутському напрямку;
- а також Су-24 – на Лисичанському.
Актуальні втрати ворога
Станом на 5 грудня українські воїни відправили на концерт Кобзона уже 91 690 окупантів. Також наші захисники знищили:
- танків – 2924 (+2) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5900 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 1914 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 211 (+1) одиниць;
- літаків – 281 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 264 (+1) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9) одиниць;
- крилатих ракет – 531 (+0) одиниць;
- кораблів / катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) одиниць;
- спеціальної техніки – 163 (+0) одиниць.