Рекордний вересень: про що свідчать досягнення ЗСУ минулого місяця

У вересні росіяни застосували проти України найбільшу кількість "Шахедів" за увесь час – 521 дрон випустили по території нашої країни. Але є й інші, дуже приємні для нас рекорди.

ЗСУ не припиняють дивувати неймовірними результатами на полі бою. Детальніше про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", проаналізувавши досягнення наших воїнів.

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Рекордний вересень

За вересень 2023 року Збройні Сили України знищили найбільшу кількість:

артилерії російських загарбників – 947 одиниць перетворилось на металобрухт;

"Знищення артилерії демонструє деградацію російської артилерійської складової. Не в тому сенсі, що вона закінчується, навпаки – кількісну перевагу вони матимуть ще десь рік. Але якісної – вже немає", – зауважив Олександр Коваленко.

автотранспорту росіян – 874 одиниці.

За вересень було знищено навіть більше автотранспорту, ніж у березні 2022, коли фактично все матеріально-технічне забезпечення здійснювалось логістичними колонами.

"Це пов'язано з тим, що на сьогодні майже всі дороги на лінії боєзіткнення є або під нашим вогневим контролем, або в зоні ураження. Це дозволяє нам знищувати майже усю їхню логістику, яка є в передовій зоні", – наголосив Коваленко.

Окрім цього, росіяни перейшли від практики стаціонарних складів боєприпасами та складів з паливно-мастильними матеріалами до складів "на колесах". Тобто колони по 10 – 15 КамАЗів чи Уралів, які перевозять і доставляють боєкомплекти, куди потрібно. Їх відстежують та знищують.

Олександр Коваленко про вересневі рекорди на фронті: дивіться відео

Іран міг збільшити поставки дронів у Росію

Є й неприємна статистика за вересень – 521 дрон-камікадзе випустили по території України. Поки зарано робити висновки щодо цього, варто спостерігати за ним, яка ситуація буде наступного місяця.

Минулий рекорд – більш ніж 400 дронів-камікадзе – був в травні. Після цього в червні, липні та серпні була значно менша кількість атак. Навряд чи в Росії збільшилось виробництво дронів, бо за перше півріччя 2023 вони провалили поставку 100 дронів власного виробництва,

– зазначив військовий оглядач.

Більш імовірною є думка, що збільшилось постачання з Ірану, який справді має можливості нарощувати виробництво. З середини 2022 року до середини 2023 вони збільшили виробництво з 50 до 200 дронів.

До того ж у Росії могли накопичити ресурси, щоб вересень зробити потужними на удари.

Актуальні втрати росіян на фронті

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що через шалені втрати Росія перекидає менше мобілізованих в Україну. Це й не дивно, адже з 24 лютого 2022 року до 3 жовтня 2023 року загальні втрати в окупаційній армії складають 279 440 осіб.

Не менших втрат зазнають росіяни і в техніці. За даними Генштабу, станом на 3 жовтня ЗСУ знищили: