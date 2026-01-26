Більше ніж за всю війну в Афганістані: Зеленський назвав разючі втрати Росії у грудні
- У грудні 2025 року втрати російської армії досягли нового максимуму.
- Українські сили планують продовжувати знищення окупантів, щоб перевищити темпи поповнення російського війська.
Окупанти кидають всі сили на захоплення українських земель. Натомість підрозділи Сил оборони проводять ефективні операції з ліквідації противника.
Так, президент України Володимир Зеленський розкрив кількість втрат країни-агресорки за грудень 2025 року. Вони перевищили втрати радянської армії за 10 років війни в Афганістані.
Скільки солдатів втратила російська армія у грудні?
Говорячи про втрати країни-агресорки, Зеленський провів цікаву історичну паралель. Кількість ліквідованих загарбників на фронтах російсько-української війни за місяць вдвічі більша, аніж втрати Радянського Союзу у війні в Афганістані.
За грудень наші підрозділи досягли результати у 35 тисяч знищених окупантів,
– наголосив Зеленський, подякувавши бійцям за такі показники.
Він уточнив, що в це число входять убиті та поранені російській військові.
Окрім того, глава держави підкреслив, що завдання українських оборонців полягає в тому, аби забезпечити такий рівень втрат окупантів, який перевищить обсяг поповнення ворожого війська.
50 тисяч російських втрат на місяць – це, безумовно, складне завдання, але оптимальний рівень втрат, щоб в Росії почали зважувати, що вони роблять та заради чого воюють,
– зазначив президент.
Таке завдання, за словами Зеленського, Міноборони та українське військо зможуть виконати, зокрема завдяки роботі дронів.
До слова, загальні російські втрати з початку вторгнення становлять близько 1 235 060 військових.
Як українські бійці знищують ворога?
Українські воїни за допомогою ударних дронів та артилерійського вогню заблокували спробу просування ворожої штурмової групи в районі Покровська. В результаті точних ударів трьох російських окупантів було поранено, а їхнє подальше просування зупинено.
Підрозділи 8-го армійського корпусу Десантно-штурмових військ завдали низки успішних ударів по російській техніці на Північно-Слобожанському напрямку. Завдані ворогу втрати техніки оцінюються в мільйони доларів і мають серйозне оперативне значення.
Військовий експерт Василь Пехньо наголосив, що російське командування робить основну ставку на масовані атаки піхотинцями, що призводить до дуже високих втрат особового складу. Українські безпілотники формують так звані "зони гарантованого ураження", які суттєво ускладнюють маневрування та пересування російських підрозділів, значно збільшуючи їхні втрати.